Die eigenen vier Wände versichern

Küchenbrand, Wasserrohrbruch im Bad oder Sturmschaden am Dach sind nur einige Punkte auf der Liste von möglichen Katastrophen, die im Eigenheim geschehen können.

Scheinbar harmlos, aber durch ungewollt auslaufendes Leitungswasser werden die meisten Schäden verursacht. Wer nicht versichert ist, muss die Wiederherstellung oder Neubeschaffung auf eigene Kosten durchführen.

Wer sich finanziell absichern möchte, denjenigen hilft eine Eigenheimversicherung inklusive Haushaltsversicherung.

Was ist alles versichert?

Eine Haushaltsversicherung deckt Schäden am Hausrat ab. Eine Eigenheimversicherung übernimmt alle Schäden am Gebäude. Daher ist es für Eigenheimbesitzer sinnvoll, eine Kombination beider Versicherungen abzuschließen. Bei vielen Anbieten wird während des Baus bereits eine Rohbauversicherung prämienfrei als Vorleistung für eine nachfolgende Eigenheimversicherung angeboten. Diese deckt meist Gefahren wie zum Beispiel Feuer, eine Haftplicht für Haus- und Grundbesitz sowie Sturmschäden am Dach.

Schutz bei Wasserschaden oder Glasbruch bieten diverse Versicherungen gegen einen Aufpreis an. Personen- und Sachschäden, die während der Bauphase auftreten, sollte man mit einer Bauherren-Haftplichtversicherung abdecken. Die Fertigstellung des Hauses muss bei der Versicherung gemeldet werden, da im Schadensfall die Leistung ansonsten verweigert werden könnte. Die Rohbauversicherung geht dann in eine Eigenheimversicherung über.

Worauf sollte man besonders achten?

Achten Sie bei verschiedenen Angeboten auf Details, die von Versicherung zu Versicherung unterschiedlich ausfallen können. Daher empfiehlt es sich, vor dem Abschluss mehrere Angebote einzuholen und auf gute Beratung Wert zu legen.

Außerdem sollte man prüfen, ob der gewünschte Versicherungsbedarf auch für Nebengebäude, Pool, Solaranlage, Dachverglasung, Wasserbett, erhöhte Haftungsgrenzen für Bargeld, Schmuck, etc. ausreichend abgedeckt ist.