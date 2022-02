Wohntraum verwirklichen

Das Bedürfnis, die eigenen vier Wände so attraktiv wie möglich gestalten zu lassen, wird bei vielen immer stärker – ein Fall für unseren Betrieb“, berichtet Geschäftsführer Arnold Putz, der den Familienbetrieb bereits in der dritten Generation führt.

Der Tischlereibetrieb wurde 1930 gegründet. Immer mehr gegeben sei ein steigender Bedarf an Individualität. Gearbeitet wird bei Möbel Putz unter dem Motto „Klasse statt Masse“. Im Möbelhaus sind vielfältige Möbel für Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Jugendzimmer, Küchen und Wohnaccessoires, Polstermöbel, Matratzen, Betten, Sofas und Sessel zu finden. Möbel Putz ist das 1. Burgenländische Ada-Premium-Partner-Studio. Derzeit sind insgesamt neun verschiedene Modelle an Ada-Premium-Sitzgarnituren ausgestellt.

olz in der Küche. Die Einbauküche visualisiert das Modell „Cascada“ in Schilf und Eiche. Foto: Rupert Hauser

Holz liegt voll im Trend

Die Angebote, welche derzeit besonders nachgefragt sind, sind Küchenplanung, Möbel für den gesamten Wohnbereich sowie Innentüren. Einrichtungstrends für 2022 sind beispielsweise multifunktionale Möbel, hochwertige und nachhaltige Materialien wie Holz, Leder oder Naturstein, Polstermöbel mit Funktion sowie helle, gedämpfte und neutrale Farbtöne. Generell liegen Möbelstücke, gefertigt aus Massivholz, im Trend. Auch die Küche als Multifunktionsraum sowie smarte Geräte per App-Steuerung und Kücheninseln sind derzeit im Trend.

Familienbetrieb seit über 90 Jahren

Die neuen Farbakzente reichen von dezent in pastell bis zu kräftigen Farben wie rostrot, fjordblau, mineralgrün und grafitschwarz. „Unser Schwerpunkt liegt auf Qualität, Funktion und Design. Das Möbelhaus und die Tischlerei stehen in perfekter Verbindung bei der Verwirklichung Ihres Wohntraums. Die Zusammenarbeit mit regionalen Betrieben ist uns wichtig. Wir nutzen das traditionelle Wissen aus über 90 Jahren Familienbetrieb und setzen dieses mit unseren modernen Maschinen (CNC-Maschine, Kantenleimmaschine) in die Tat um“, berichtet Geschäftsführer Arnold Putz über den Familienbetrieb.