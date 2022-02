Erdige Töne sind Trend

Wer 2022 umbaut oder sich neu einrichtet, wird möglicherweise auf die aktuellen Trendfarben stoßen: Beige, Braun, Grau und Violett und das in verschiedenen Variationen. Seit einigen Jahren sind aber auch die Farben Gelb und Blau in verschiedenen Farbtönen echte Renner und mittlerweile Klassiker. „Die Farben Weiß, Grau und Braun werden sehr oft von Kunden angefragt und verwendet“, erklärt Herbert Bokan vom Farbenhaus Deutschkreutz.

Die Farbe Blau wirkt eher kalt und wird daher wenig verwendet, Rot und Beige sind hingegen eher warm und werden hauptsächlich im Wohnbereich und im Schlafzimmer eingesetzt. Die Farbe Grün wirkt beruhigend – sie kommt besonders bei Operationsräumlichkeiten und Arztpraxen zum Einsatz. „Wie in anderen Branchen auch, hat sich im Malergewerbe natürlich einiges geändert. Wo früher noch mit der Hand die Farbe gemischt wurde, kommen jetzt computergesteuerte Maschinen und Farbauslesegeräte zum Einsatz.

Im Gegensatz zu früheren Mustermalereien werden heute ausschließlich die Wände in einer Farbe gestrichen“, erklärt Bokan die Veränderungen in der Branche. Wie jedes Jahr hat das Pantone Institute of Color die gesellschaftlichen Entwicklungen des vergangenen Jahres analysiert und so eine Trendfarbe für 2022 entwickelt. Mutig, fantasievoll und lebendig begeistert 2022 der Farbton „Very Peri“, eine Mischung aus Blau- und Rotteilen die im Zusammenspiel ein warmes, fröhliches Violett ergeben.