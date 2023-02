Die Visitenkarte des eigenen Hauses

Die Fassade ist das äußere Erscheinungsbild eines Hauses und hat zudem wichtige Funktionen für das Gebäude wie Schutz vor der Witterung sowie Wärme- und Kältedämmung.

Neben den funktionalen Aspekten ist natürlich auch die Optik des Hauses entscheidend, denn das Äußere des Gebäudes kann in verschiedenen Stilrichtungen gestaltet werden. Wie auch in vielen anderen Bereichen sind in der Außengestaltung natürliche Farben und Designs stark im Trend.

Viele Häuser sind in zarten Pastell- bzw. hellen Farbtönen gehalten wie Beige, Kamel, Creme, Grau, Elfenbein und natürlich Weiß. Auch erdige Sandtöne, Mocca- und Latte Macchiato-Töne – mal cremiger, mal steiniger nuanciert – sind beliebt. Eine neutrale und gedeckte Farbpalette liegt auch definitiv immer im Trend und sorgt für einen zeitlos-klassischen Stil. Möchte man einzelne Farbakzente an der Fassade oder der Bedachung setzen, empfiehlt es sich, dabei in derselben Farbfamilie zu bleiben, um ein harmonisches Gesamterscheinungsbild zu erzeugen. So können beispielsweise hellgraue Seitenverkleidungen und dunkelgraue Zierleisten gewählt werden oder für dunkelbraune Seitenverkleidungen und hellbraune Zierleisten.

Helle Farben. Weiß ist zwar noch immer eine sehr beliebte Fassadenfarbe, aber auch andere helle Farben werden gerne genutzt. Foto: Shutterstock/JR-stock

Blaugrün als neue Trendfarbe

Die PPG-Trendfarbe des Jahres 2023 ist „Vining Ivy“. Die Farbe ist nach dem Efeu benannt und genau wie dieser vereint sie ein kühles Grün mit türkisen Untertönen. Die Stylisten des US-amerikanischen Industrieunternehmens bestimmen jedes Jahr eine Farbe, die besondere Trends setzt. „Vining Ivy“ fängt die subtile Energetik eines ruhigen Gewässers ein und strahlt eine ruhige Stimmung aus. Die Farbe liegt zwischen einem holzigen Waldgrün und einem blaugrünen Teint, ist vielseitig kombinierbar und für viele Anwendungsbereiche geeignet, so auch für Farbakzente an Hausmauern.

Natürlichkeit ist im Trend

Genau wie die Trendfarbe Verbundenheit zur Natur widerspiegelt, sind auch natürliche Materialien wie Holz, Sand- oder Naturstein sehr beliebt. Dadurch wird dem Gebäude ein warmer Look und ein natürlicher Flair verliehen und die Fassade erhält Tiefe und Struktur. Bei Holzfassaden sind besonders die Holzarten Tanne, Kiefer, Fichte, Zypresse und Zeder sehr beliebt, aber es sind auch viele andere Optionen verfügbar. Zudem ist die moderne Optik sehr ansprechend. Auch Backstein ist nach wie vor ein Klassiker der Fassadengestaltung.

Eine Vielzahl an unterschiedlichen Materialien, Farben und Formen bietet einen großen Gestaltungsspielraum und kann individuell eingesetzt werden. Die starke Verbindung zur Natur und die natürlichen Texturen mit einem minimalistischen Ansatz prägen nach wie vor die Außengestaltungsstile. Mit einer Putzfassade beispielsweise können andere Akzente gesetzt werden als etwa mit großen Holz- oder Aluminiumplatten. Große Formate verleihen dem Wohnhaus ein modernes, industrielles Aussehen, wohingegen mit einer Fassade, eingedeckt mit kleinformatigen Produkten, feine Details betont werden können. Eine besondere Ästhetik verleiht auch Beton. Der puristische Baustoff kann ganz natürlich belassen werden oder auch in die Wunschfarbe eingefärbt werden.

Holzfassade. Holz sorgt als Außengestaltung eines Gebäuden für einen warmen Flair und wirkt dabei stets sehr modern. Foto: Shutterstock/ Photomann7

Wenn die Fassade erneuert wird

Die Fassade ist die Visitenkarte eines Gebäudes und nach einiger Zeit sollte diese auch saniert bzw. erneuert werden. So wären hohe Heizkosten ein guter Grund, die Außenverkleidung zusammen mit einer effizienten Dämmung zu erneuern. Ein durchdachtes Design der Fassade, das den Luftstrom und das natürliche Licht maximiert, trägt dazu bei, die Stromrechnungen zu reduzieren.

Auch Beschädigungen durch Unwetter, Gewalteinwirkung, Tiere oder Insekten oder aufgrund des Alters der Fassade können im Laufe der Zeit entstehen und sollten unbedingt saniert werden. Aber auch wenn sich Geschmäcker ändern, kann ein neuer Anstrich des Hauses frischen Wind in die eigene Wohnsituation bringen. Kleine Risse und Schäden an der alten Putzfassade können vom Hauseigentümer bzw. der -eigentümerin teilweise sogar selbst ausgebessert werden. Oft stellt sich dabei die Frage, ob Ausbessern allein genügt, oder ob das Haus neu verputzt werden sollte. Dies ist der Fall, wenn der alte Putz seiner optischen und/oder funktionalen Aufgabe großflächig nicht mehr gerecht wird. Größere Ausbesserungs- oder Sanierungsarbeiten sollten jedenfalls den Profis überlassen werden.