Großformatig, Zement oder Natur

Wer gerade Haus oder Wohnung einrichtet, macht sich früher oder später auch Gedanken über Böden und Badezimmerfliesen. Eines lässt sich dabei sagen: 2023 wird‘s frisch und natürlich. Die Trendfarben in diesem Jahr sind etwa helle Farben wie Beige bzw. Sandtöne. Aber auch Farben wie knalliges Blau, Rot oder Orange sind ein wahrer Hingucker. Auch kühle Naturfarben wie Aquamarin, kühles Grün oder tiefes Azurblau liegen im Trend. Aber nicht nur mit den Farben, auch mit den Strukturen und Mustern wird die Natur nachgeahmt. So imitieren großflächige Fliesen mittels Digitaldruck Naturstein wie Marmor oder auch die Holzoptik. So bringen sie natürliches Flair in jedes Haus bzw. jede Wohnung. Die XXL-Fliesen gibt dabei in großen Platten von beispielsweise 1,5 Meter x 3 Meter. Die Verwendung von Platten solcher Größe muss allerdings beim Bau eines Hauses mitbedacht werden, damit sie in den Innenräumen transportiert werden können. Insgesamt werden große Fliesen mit wenig Fugen aber immer beliebter und spielen auch gestalterisch eine große Rolle, indem sie kleinere Bäder größer wirken lassen.

Verschiedene Formen. Fliesen müssen nicht viereckig sein, verschiedene Muster und Formate sind denkbar. Foto: Shutterstock/ Pinkyone

Aber es geht auch anders: Nicht nur Farben und Muster sind im Trend, auch strukturierte Oberflächen. Handgeformt oder gefaltet ergeben diese Fliesen wunderbare Reliefs und interessante Oberflächen. Auch Zementfliesen sind 2023 ein großer Trend. Es gibt sie in verschiedenen Farben und Mustern. Ein Vorteil sind definitiv die gestalterischen Möglichkeiten, die die Zementfliesen erlauben. Sie sind allerdings im nassen Zustand nicht rutschhemmend und daher nicht wirklich für den Duschbereich geeignet. Durch ihre offenporige Oberfläche sind sie leider auch für Flecken anfällig. Eine Alternative zu den Zementfliesen sind bedruckte Keramik- oder Feinsteinzeugfliesen. Als Feinsteigzeug werden keramische Platten bezeichnet, die bei hohem Druck gepresst und anschließend bei 1.300 Grad Celsius im Spezialofen gebrannt werden. Insgesamt ist bei Badezimmerfliesen eine große Vielfalt an Formen und Formaten in verschiedenen Farben erhältlich.