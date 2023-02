Was die Materialien können

Im Winter warm, im Sommer kühl – eine gute thermische Dämmung hat einen wesentlichen Effekt auf die Raumtemperatur im Inneren eines Wohngebäudes. Darüber hinaus werden bei einer akustischen Dämmung auch laute Geräusche vom Garten, der Straße oder anderen Räumen gedämmt. Man kann zwischen Außendämmung (Fassadendämmung) und Innendämmung unterscheiden, die wie der Name bereits sagt, an den Außenwänden bzw. an den Innenwänden angebracht wird.

Eine gute thermische Dämmung hält den Wärmeverlust und die Heizlast bzw. auch die Energie, die für das Kühlen des Gebäudes aufgewendet wird, möglichst niedrig. Wie gut eine Dämmung ist, hängt etwa davon ab, wie groß die Poren des Materials sind, wie sie angeordnet sind und wie dicht das Ausgangsmaterial ist. Dieses kann in synthetische, mineralische und organische Dämmstoffe eingeteilt werden, welche unterschiedliche Vor- und Nachteile haben.

Dämmmaterialien. Für die Wärmedämmung gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Möglichkeiten. Foto: Shutterstock/ stockcreations

Verschiedene Arten der Dämmung

Ein bekannter synthetischer Dämmstoff ist etwa Styropor, welches preisgünstig und effizient ist. Synthetische Dämmstoffe verrotten auch bei Feuchtigkeit nicht, was sie einerseits sehr robust macht, auf der anderen Seite allerdings die Entsorgung erschwert. Synthetische Dämmstoffe eignen sich daher aber auch gut für die Dämmung des Kellers. Auch hohe Druckeinwirkung stellt für die kein Problem dar.

Mineralische Dämmstoffe können sowohl aus künstlichen Stoffen als auch aus natürlichen Materialien wie Sand, Kalk und Stein bestehen. Glaswolle, Steinwolle oder Mineralwolle gehören zu den bekannten mineralischen Dämmstoffen. Naturnahe Dämmstoffe werden derzeit immer beliebter, da hier der ökologische Aspekt stark im Fokus steht. Hierbei werden nachwachsende Materialen genutzt, bei deren Verwendung der natürliche CO 2 -Kreislauf verlängert wird.

Zu den naturnahen Dämmstoffen gehören Flachs, Hanf, Holzfaser, Kork, Schafwolle, Seegras oder Zellulose. Zellulose ist eine Pflanzenfaser, die vor allem in der Papier- und Textilindustrie verwendet wird. Das Dämmmaterial wird aus sortenreinem Altpapier hergestellt und ist daher ein nachhaltiger und umweltfreundlicher Baustoff, mit hoher Dämmleistung. Die Zellulosedämmung ist geeignet für Schrägdach, Obergeschoßdecke, Zwischendecke, Außenwand, Zwischenwand sowie jegliche Hohlräume. Zellulose ist ein Recyclingrohstoff, sie ist wiederverwendbar und deponiefähig, jedoch nicht kompostierbar.

Synthetische Dämmung. Das Material ist günstig und effizient, allerdings nicht einfach zu entsorgen. Foto: Shutterstock/ Bilanol

Zur Herstellung von Zellulosedämmung

Das sortierte Papier wird grob aufgefasert, mit mineralischen Salzen vermischt und in einer Mühle gemahlen. Die zugesetzten Salze machen den Dämmstoff ungenieß- und unbewohnbar für Ungeziefer sowie resistent gegen Schimmel und Feuer. Es ist ungiftig, harmlos und blockiert Hitze, Kälte und Geräusche. Durch maschinelle Verarbeitung mit Druck wird die Zellulose in dem entsprechenden Bereich eingeblasen. Die Dämmung der obersten Geschossdecke ist die wichtigste und effektivste Methode, um Heizkosten zu sparen.