Fassaden, Innenputze und Estriche

Das Unternehmen, die Georg Glöckl GmbH, wurde im Jahr 2001 gegründet.

Wir bieten Fachberatung in allen Bereichen. Wir zählen auf eine kompetente Fachberatung, in der wir unser umfangreiches Wissen mitsamt der Erfahrung in der Verarbeitung an unsere Kunden weitergeben. Wir führen keine Arbeiten aus, die nicht den Normen und Verarbeitungsrichtlinien der jeweiligen Gewerke entsprechen.

Markenqualität ist uns wichtig. Hierbei zählen wir schon seit Jahren auf Topmarken wie Baumit, Austrotherm, Profibaustoffe und Protektor Putzprofile. Unser Leitsatz lautet: „Erstklassige Qualität ist unser Ziel und unser Erfolg!“

Mehr Informationen über unser Unternehmen, Leistungen und Referenzen finden Sie unter: www.gloeckl.co.at