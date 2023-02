Auf dem Weg zum Traumhaus

Wie viel darf das Haus kosten? Welche Effizienzklasse soll es sein? Wie viel Platz brauchen Sie? Wie viele Zimmer? Was für Zusatz-Features? Wann wollen Sie fertig sein?

Dies sind nur ein paar grundlegende Fragen, mit denen man vor dem Hausbau konfrontiert ist. Eine Checkliste zum Überblick für alle Bauwilligen soll für mehr Klarheit sorgen:

Zu berücksichtigen ist zuallererst: Die Wahl Ihres Hauses beeinflusst die Lage und Größe des Grundstückes – und die Wahl des Grundstückes beeinflusst wiederum die Hausgröße, den Haustyp und seine Optik.

Informieren vor der Planung: Um die Fehlerquellen bei der eigenen Hausplanung zu reduzieren, empfehlt sich eine gründliche Recherche oder ein Besuch von Baumessen.

Welches Haus passt zu mir? Jeder sollte sich über die unterschiedlichen Haustypen und Bauweisen ein aktuelles Bild der Lage verschaffen.

Das richtige Grundstück finden: Die Lage, Ausrichtung, der Preis und die Größe spielen dabei eine Rolle.

Die Finanzen im Griff haben: Man sollte sich über die Finanzierungsmöglichkeiten im Klaren sein.

Haus mit dem Architekten planen: Man stellt sich die Frage stellen: Wie groß soll das eigene Haus werden? Wenn das Grundstück gefunden wurde, dann geht es an die Detailplanung mit dem Architekten. Vergessen Sie nicht, Ihre individuellen Bedürfnisse miteinzuplanen.

Planung: Den Grundriss planen und optimieren und sich die Frage stellen, ob ein Keller dazukommen soll.

Auswahl der Baumaterialien: Jeder der ein Haus plant, sollte sich mit den Themen Effizienzhaus, Nachhaltigkeit und ökologische Baustoffe auseinandersetzen. Nachhaltige Baustoffe liegen derzeit stark im Trend.

Soll das Haus ein Smart Home werden? Die Hausautomatisierung kann einige Vorteile mit sich bringen.

Baustart: Nach dem Bauantrag und der Baugenehmigung geht es los auf der Baustelle und die Versicherungen sollten abgeschlossen werden.

Zunächst werden die Erdarbeiten beauftragt und die Kosten kalkuliert. Je nachdem wie erschlossen Ihr Grundstück bereits ist, fallen unterschiedliche Kosten für die Erdarbeiten an.

Nicht zu vergessen: Die Hausanschlüsse zu veranlassen.

Um die Entstehung Ihres Traumhauses zu dokumentieren, sollten Sie auch ein Bautagebuch führen, um alles im Blick zu haben. Zudem ist es ratsam, zu kontrollieren, ob alle anstehenden Arbeiten ordnungsgemäß erledigt werden, was bei der Baustellenbegehung erfolgen kann. Große Zwischenkontrollen sollten gemeinsam mit dem Bausachverständigen oder Architekten erfolgen.

Nach dem Einzug sollten jedenfalls alle Dokumente, die mit dem Bau des Hauses zu tun haben, sorgfältig archiviert werden.