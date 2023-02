Gut geplant zum Wohntraum

Vor dem Hausbau gibt es viele wichtige Dinge zu bedenken. Dazu zählen zum Beispiel die Anzahl der Bewohner (sind Kinder geplant, wenn ja wie viele?), die Aufteilung der Räume und deren Zweck sowie die Eignung derer im höheren Alter.

Wer oft Besuch empfängt und ein Gästezimmer benötigt, hat andere Anforderungen an ein Haus als jemand, der oft auf Reisen ist oder eine Person, die von zu Hause aus arbeitet oder einen Hobbyraum unterbringen möchte. Zur Raumplanung gehört neben der Individualität und Ästhetik auch die Zweckgebundenheit. So sollte man sich überlegen, ob zum Beispiel ein Badezimmer für die gesamte Familie ausreicht oder man doch lieber zwei Bäder einplant. Wer sich gerne in der Küche austobt, sollte viel Stauraum und Bewegungsfreiheit mit einplanen. Der Schnitt bestimmt nämlich die Nutzungsfreundlichkeit eines Raumes.

Familien mit kleinen Kindern sollten auch nicht auf einen ausreichend großen Garten vergessen. Mit der Hilfe von 3D-Computerprogrammen wird die Planung des Hauses greifbarer.

Planung eines Hauses mit Ü50

Plant ein älteres Paar ein neues Haus, sollten die Räume komfortabel und barrierefrei errichtet werden. Bei einem zweistöckigen Gebäude sollte auch an einen Lift gedacht werden. Beliebte Wellnessbereiche wie zum Beispiel eine Sauna oder ein Hobbyraum sollten gleich von Beginn an mit eingeplant werden.