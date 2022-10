Wohnen im Burgenland

BVZ: Welche Wohnbau-Förderungen gibt es im Burgenland?

Dorner: Wir bieten Neubau- und Sanierungsförderungen in Darlehensform für Einfamilienhäuser und mehrgeschossige Wohnbauten. Die Konditionen gehören mit 0,9 Prozent Fixverzinsung auf 30 Jahre zu den günstigsten in Österreich.

Weiters stellen wir über den burgenländischen Ökoenergiefonds nicht rückzahlbare Investitionsförderungen für alternative Energieanlagen und Photovoltaik zur Verfügung. Zusätzlich gibt es im Rahmen des burgenländischen Sozial- und Klimafonds als Mietunterstützung das Instrument der Wohnbeihilfe für weniger finanzkräftige Haushalte.

BVZ: Stichwort „Sozialer Wohnbau Neu“: Wie sieht dieses Fördermodell speziell für die Bevölkerung aus?

Dorner: Bauen und Finanzieren – und damit auch das Wohnen – ist aktuell sehr teuer. Mit diesem Problem sind alle konfrontiert. Günstige Mieten sind aufgrund des Kostendeckungsprinzips ohne den massiven Einsatz von Eigenmitteln aktuell nicht zu bewerkstelligen. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, nicht ausschließlich das Wohnen, sondern den erleichterten Eigentumserwerb in den Fokus unserer Bemühungen zu rücken.

Wie sieht der aktuelle Stand zu den Pilotprojekten der Tochtergesellschaft der Landesimmobilien Burgenland aus und welche Vorteile gibt es für die Mieter?

Dorner: Wir liegen im Zeitplan. Bezüglich der landeseigenen Bauvorhaben wurde der notwendige Rechtsträger bereits gegründet und das vertragliche Konstrukt ausgearbeitet. Für die geplanten Pilotprojekte pro Bezirk wurden Grundstücke erworben und mit den Planungen begonnen.

Seitens der Wohnbauförderung sind die notwendigen Adaptierungen der Wohnbauförderungsrichtlinien bereits abgeschlossen. Ich darf vorwegschicken, dass wir die bisherigen Fördersätze um die Steigerungen des Baukostenindex erhöhen werden.

BVZ: Wie sieht es angesichts der aktuellen Teuerungen in Bereich Wohnbau im Burgenland aus?

Dorner: Die großen Kostentreiber im Wohnbau sind einerseits die seit Jahren steigenden Preise für Baugrundstücke. Hierzu hat die burgenländische Landesregierung legislative Maßnahmen ergriffen, um spekulative Baulandhortungen hintanzuhalten und eine Baulandmobilisierung zu forcieren.

Der zweite Kostenfaktor betrifft die Baustoffe. Der Baukostenindex ist seit 2018 um rund 30 Prozent gestiegen. Die hohen Preise für Baumaterialien an den internationalen Märkten lassen sich durch das kleinste österreichische Bundesland weder beeinflussen, noch mittels Einsatz von budgetären Mitteln annähernd wirtschaftlich kompensieren. Hier müssen wir ehrlich sein, die überhitzten Märkte mit öffentlichen Fördergeldern zu subventionieren, kann keine Lösung sein. Der dritte Kostenfaktor betrifft die Finanzierung. Die Kreditzinsen steigen wieder und Kreditnehmerinnen müssen künftig 20 Prozent des Kaufpreises in Form von Eigenkapital aufbringen, ihre Kreditrate darf 40 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens nicht überschreiten und die Kreditlaufzeit wird auf maximal 35 Jahre begrenzt.

BVZ: Wie wirkt sich die Energiekrise aufs Wohnen aus und welche Lösungsansätze braucht es?

Dorner: Es ist davon auszugehen, dass es insbesondere zu einem Anstieg der Energiepreise kommen wird. Das betrifft in erster Linie die Betriebskosten und damit die Kosten für Heizung und Strom.

Das Land Burgenland hat bereits einen Sozial- und Klimafonds eingerichtet und die Unterstützungsmöglichkeiten ausgeweitet. Aber die Sozialbudgets der Bundesländer können diese erwartete Kostenexplosion nicht annähernd kompensieren. Es müssen umgehend Kostendeckelungen in allen sozialrelevanten Bereichen eingezogen werden.

Große Teile der Bevölkerung sind massiv von den enormen Preissteigerungen betroffen. Hier ist die Bundesregierung gefordert, endlich nachhaltige Maßnahmen zu setzen, statt die Verantwortung auf Länder und Gemeinden abzuschieben.

BVZ: Wie will das Land leistbares Wohnen im Burgenland in Zukunft gewährleisten?

Dorner: Ob „Wohnen“ im Einzelfall leistbar ist, definiert grundsätzlich jede Person für sich selbst. Indikatoren stellen sicherlich das Einkommen und die Kosten für Miete beziehungsweise Darlehensrückzahlung und die Betriebskosten dar.

Seitens der burgenländischen Landesregierung wurde sichergestellt, dass im Einflussbereich des Landes ein Mindestlohn von 1.700 Euro netto bezahlt wird. Diesem Beispiel sind bereits der Großteil der burgenländischen Gemeinden und zahlreiche Betriebe in der Privatwirtschaft gefolgt.

Gleichzeitig startet das Land im heurigen Jahr mit landeseigenem Wohnbau, der wie bereits erläutert, einen erleichterten Zugang zu Eigentum im Sinn hat. Hierbei steht eine Anrechnung von Tilgungsbeträgen auf den Kaufpreis sowie eine Kaufpreisberechnung auf Grundlage der Errichtungskosten im Mittelpunkt.