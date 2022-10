Nachhaltig und minimalistisch

Die Trends in der Inneneinrichtung im Herbst/Winter 2022 rücken Komfort und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt. Besonders im Blickpunkt stehen Minimalismus und Natürlichkeit bei den Materialien. Umweltverträgliche Materialien wie Glas, Holz, Stein und Metall verleihen der Inneneinrichtung Charakter und Stil. Auch das Thema „Upcycling“ erlebt einen Trend, wobei alte Einrichtungsgegenständen eine neue Verwendung gegeben wird. Mehr dunkle und warme Farben sollen für ein rustikales und natürliches Flair sorgen. Die Farbe Olivgrün harmonisiert besonders mit Holz oder neutralen Farben wie Weiß und Grau und soll Lebendigkeit in die Räume bringen.

Ertöne liegen besonders im Trend

Verschiedene matte Braun-, Greige- (Farbmix aus Grau und Beige) und Graunuancen geben als Erdtöne den Ton an. Braun verleiht den Räumen eine modern-rustikale Note. Weiche Stoffe, bequeme Sofas und Wolldecken prägen das gemütliche Lebensgefühl im Herbst.

Plüsch gewinnt im Herbst viel Aufmerksamkeit beim Einrichten und verleiht als Bezugsstoff von Sitz- und Loungemöbeln eine komfortable Gemütlichkeit. Es lässt sich sagen, dass Plüsch und Bouclé die Stoffe Samt und Velours als Trendtextilien ablösen, die in den vergangenen Jahren besonders im Mittelpunkt standen. Die Einrichtungsstile im heurigen Herbst und Winter sind minimalistisch, nachhaltig, komfortabel und sollen an die Natur im eigenen Zuhause erinnern.

Was die Beleuchtung angeht, erleben die ikonischen Pilzleuchten aus den 70er-Jahren ein neues Revival, diese kombinieren drei Trends in einem: Glas, organisch-geschwungene Formen und der Bezug zur Natur. Möbel nach Maß sind ein zeitloser Trend.