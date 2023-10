Tipp vom Experten: Maximilian Scheu

„Der Trend hin zu erneuerbaren Energieformen wie Wärmepumpen- oder Biomasseheizungen ist seit dem Jahr 2021 ungebrochen. Durch die neuartige Wärmepumpentechnologie in Verbindung mit dem natürlichen Kältemittel R290 (Propan) sind auch Heizungssanierungen für ältere Gebäude in Verbindung mit Radiatoren möglich. Wir beraten Sie gerne zu aktuellen Fördermöglichkeiten und zu Ihrem Heizsystem mit Zukunft“, so Maximilian Scheu von der Scheu GmbH aus Neckenmarkt.

