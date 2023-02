Nachhaltige Gartengestaltung

Das Landschaftspflege-Unternehmen Wolfgang Heißinger aus Steinberg-Dörfl sprach mit der BVZ über die Vielfältigkeit in der Gartengestaltung.

Das mittelburgenländische Landschaftspflege-Unternehmen ist ein zuverlässiger Partner in allen Belangen rund um Gartengestaltung, Grünraumpflege, Baumpflege, Wurzelstockfräsen, Rodungsarbeiten, Forstmulchen, Aufforstungen, Waldpflege, Winterdienst, Erdarbeiten, Hackguterzeugung und -belieferung. Von der Beratung über die Erstellung eines individuellen Konzeptes bis hin zur Umsetzung bietet Landschaftspflege Wolfgang Heißinger alles aus einer Hand.

BVZ: Was ist in der Gartengestaltung derzeit besonders im Trend?

Wolfgang Heißinger: Die aktuellen Gartentrends sind: klimaschonende Gartengestaltung, praktischer Garten mit Artenvielfalt, Naturgarten, Nutzgarten und Kräutergarten vor der Haustür.

BVZ: Wie kann man seinen Garten nachhaltig gestalten?

Wolfgang Heißinger: Mit heimischen Pflanzen, Artenvielfalt, ressourcenschonender Planung sowie mit Wassereinsparung kann man im Garten viel tun, um die Umwelt nachhaltig zu entlasten.

BVZ: Wie hat sich die Gartengestaltung in den vergangenen Jahren verändert?

Wolfgang Heißinger: Naturgarten statt Strenge in der Gartengestaltung. Die Gegenbewegung zur modernen Gartengestaltung hat begonnen. Über die Jahre waren klare Linien, strikt definierte Areale und geometrische Formen gefragt. Nun rücken wieder Gärten in den Blick, die der Natur nachempfunden sind und als Naturgarten genutzt werden.

BVZ: Was ist den Kunden meistens am wichtigsten in der Gartengestaltung?

Wolfgang Heißinger: Ein Garten ist so individuell wie sein Besitzer – keiner gleicht dem anderen. Daher legen wir bei der Planung von Privatgärten besonderes Augenmerk auf die Kundenbedürfnisse. Vom Design-Garten über das Kinderparadies bis hin zum Nutzgarten: Wir helfen, den perfekten Garten zu verwirklichen und betreuen unsere Kunden von der Planung und Ausführung bis hin zur Weiterpflege des Gartens.

BVZ: Welche Möglichkeiten in der Gartengestaltung werden aus Ihrer Sicht zukünftig gefragt sein?

Wolfgang Heißinger: Anlegen von Gärten unter den neuen Klimabedingungen: Standortangepasste, heimische Pflanzen verwenden, Mischkultur und Fruchtfolge, bei der Pflanzwahl auf Vielfalt achten sowie biologische Vielfalt fördern, den Boden bedeckt halten, Regenwasser nutzen, Komposthaufen anlegen und Böden entsiegeln.

BVZ: Welche Rolle spielt die Gartengestaltung in Zeiten des Klimawandels?

Wolfgang Heißinger: Das Thema Klimaschutz ist im Jahr 2023 so aktuell wie nie zuvor. Nachhaltiges Gärtnern, Selbstversorgung und Recycling gewinnen immer mehr an Bedeutung.

BVZ: Auf was sollte man bei der Gartengestaltung besonders achten?

Wolfgang Heißinger: Eine persönliche Beratung und individuelle Planung zur naturnahen Gestaltung im eigenen Garten ist durch nichts zu ersetzen. Natürliche Elemente wie Blumenwiesen, Wasserstellen, Kompostwirtschaft sowie heimische Pflanzen mit Artenvielfalt wirken sich positiv auf den Lebensraum Garten aus. Bunte Staudenbeete, Kräuterbeete, schöne Steinmauern und saftig-grüne Rasenflächen sind herzlich willkommen.