Ein Zuhause für die Seele

Mein Haus. Meine Wohnung. Mein Platz zur persönlichen Entfaltung. Mein Refugium. Mein Kraftort. Ein Ort, an dem das Herz wohnt: Mein Zuhause. Und da kommt die Neue Eisenstädter ins Spiel: Wir errichten Reihenhäuser, Quattrohäuser und Wohnungen. Zum Wohlfühlen. Zum Abschalten. Zum Leben. Zum Lieben. Denn das ist unsere Spezialität. „Weil wir es können“, zeigt sich Anton Mittelmeier, Direktor der Neuen Eisenstädter, stolz.

„Hohe Lebensqualität, moderner Wohnkomfort und leistbare Preise sind kein Widerspruch“, ist sich auch Direktor Erwin Holzhofer sicher. Immer zukunftsweisend, ist die Neue Eisenstädter ein konstanter Garant für Qualität und Verlässlichkeit. Seit 40 Jahren bauen wir. Errichten Wohnträume und Lebensräume. Schaffen nicht nur Heim sondern Heimat. Nicht nur in den Städten. Auch in den Dörfern. Im ganzen Burgenland und in Niederösterreich. Strahlende Gesichter bei der Übergabe.

Endlich Fangen spielen im eigenen Garten. Das erste eigene Zuhause. So viel Freude. So viel Hoffnung. So viel Schönes. In Zeiten wie diesen nicht selbstverständlich. Und wir machen es möglich! „Mein Zuhause“ – ein Slogan, den wir leben!

Neue Eisenstädter

Mattersburger Strasse 3, 7000 Eisenstadt

Tel.: 02682/ 655600