MARMOREN erfüllt Ihren Naturstein-Wohntraum!

Nikolaus (Niko) Sougioltzis, ein Burgenländer mit griechischen Wurzeln, hat in seinem Leben schon einiges erreicht: vom gelernten KFZ-Techniker-Meister zum KFZ-Sachverständigen bis zum Trainer am WIFI Eisenstadt verfolgt er konsequent seine Ziele. Und jetzt setzt er mit MARMOREN.at noch einen Stein drauf: mit über 3.000 verschiedenen Produkten, vom einfachen Sandstein bis zum exquisiten Marmor. Nikos direkte Kontakte zu Steinbrüchen in Griechenland und Italien gewährleisten ein umfangreiches Sortiment an Steinen und leistbare Preise.

2013 hat Niko seine Leidenschaft für Natursteine entdeckt. Für ihn sind Natursteine nicht nur ein Baumaterial, sondern eine Wohnphilosophie: „Natursteine sind nachhaltig, langlebig und recycelbar. Diese natürliche Kraft spiegelt sich in grenzenlosem Design für Innen- und Außenräume wider. Die Gewinnung ist ökologisch unbedenklich und das Produkt frei von Schadstoffen und somit baubiologisch unschlagbar. Stein ist ein Naturprodukt, keiner gleicht dem anderen – diese Vielfalt von Strukturen und Farben verleiht jedem Raum einen ästhetischen, exklusiven Look und harmoniert auch mit Holz oder Stoffen auf elegante Weise.“ Gerne berät Niko Sie bei einem persönlichen Gespräch, sodass auch Sie sich Ihren individuellen Naturstein-Wohntraum erfüllen können!