Das Wohnzimmer im Freien

Bei sogenannten Outdoor-Wohnzimmern ist die Rede von einer Sitzgelegenheit im Freien, die zu einer gemütlichen Wohlfühloase gewandelt worden ist.

Die diesjährige Gartensaison wartet vor allem mit wertigen, funktionalen und bequemen Gartenmöbeln auf, die man auch das ganze Jahr über bedenkenlos draußen stehen lassen kann. Der Trend geht hin zu wetterfesten Polsterbezügen, nässeabweisenden Oberflächen und Quick-Dry Schaumstoffkern in den Polstern. Dies erspart einem das lästige weg- und wieder herräumen der Polster.

Foto: zVg



Ebenso wie auch schon im Vorjahr verschmilzt bei Gartenmöbeln auch 2022 modernes, minimalistisches Design mit klassischen Materialien (Baumwolle, Rattan oder Leinen). Denn das Bedürfnis nach einer gesunden und naturnahen Lebensweise, war noch nie so groß wie aktuell. Viele Hersteller bieten auch sogenannte Dining-Lounges für den Außenbereich an, die einer Indoor-Eckbank in nichts mehr nachstehen. In puncto Farben stehen heuer Beige, Braun und Grün ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Und das nicht nur im Gartenmöbelsegment, sondern auch bei Pflanztöpfen im rauen Natursteindesign, Outdoor-Teppichen in Jute-Optik oder Sonnenschirmständern in Holzoptik.



Wer es auf seinem Outdoor-Loungesofa auch abends noch gemütlich und einladend haben möchte, kann zum Beispiel mit einer Stehlampe für den Außenbereich für stimmungsvolle Beleuchtung sorgen. Dabei unterscheiden sich die Modelle nicht mehr von Wohnzimmer-Stehlampen.