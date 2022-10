Gut durchdachte Raumaufteilung

Der Grundriss eines Hauses sollte sich nicht nur nach der Anzahl der Bewohner, sondern auch nach deren Alter richten. Beabsichtigt man mehrere Jahrzehnte im Haus zu verbringen, sollte man nicht vergessen, auch an die Zukunft zu denken, denn die Bedürfnisse einer jungen Familie unterscheiden sich von jenen eines älteren Paares.

Als Erstes sollte man sich überlegen, ob das Haus mehr als eine Etage besitzen soll. Davon hängt dann die Raumanzahl und Raumaufteilung ab. Bad, WC, Haustechnikraum, Ess- und Wohnbereich bilden die unverzichtbare Basis in der Raumaufteilung. Private Rückzugsräume wie Schlaf-, Spiel- oder Arbeitsbereiche ergänzen die Raumanzahl.

Junge Familien sollten bei der Hausplanung beachten, ob (weitere) Kinder geplant sind, damit genügend – am besten gleich große – Räumlichkeiten vorhanden sind. Kleinere Kinder teilen sich oft gerne ein Zimmer. Spätestens in der Pubertät wird aber der Wunsch nach einem eigenen Rückzugsort groß. Als Alternative kann zu diesem Zeitpunkt, falls möglich, auch der Keller oder Dachboden ausgebaut werden. Ist der Nachwuchs einmal aus dem Haus, können die Kinderzimmer zu weiteren Schlafzimmern, Gästezimmern oder Hobbyräumen umfunktioniert werden.

Planung des Grundrisses mit Ü50

Plant ein älteres Paar ein neues Haus, so bilden auch hier die Standardräume die Basis. Diese sollten komfortabel und barrierefrei errichtet werden. Bei Senioren beliebte Wellnessbereiche wie z.B. eine Sauna oder auch ein Hobbyraum sollten gleich von Beginn an mit eingeplant werden. Bei einem zweitstöckigen Gebäude sollte auch an einen Lift gedacht werden.