Lüften im Wohnbereich

Eine Lüftungsanlage als technische Einrichtung versorgt die Wohnräume mit Frischluft. Heutzutage verbringt der Mensch einen Großteil in geschlossenen Räumen. Wenn Innenräume nicht gut gelüftet sind, ist dies mit einer Minderung der Lebensqualität verbunden, da verbrauchte Luft nur wenig Sauerstoff enthält und die Luft abgestanden ist. Eine hohe Luftqualität hat positive Auswirkungen zur Steigerung des körperlichen und geistigen Leistungsvermögens. Ein ausgewogenes Raumklima verhindert Feuchtigkeitsbildung und beugt Schimmelbildung vor.

Die bekannteste Lüftungstechnik ist das Öffnen eines Fensters. Mehrmals am Tag sollte stoßgelüftet werden, um eine hohe Luftqualität zu gewährleisten. Für Berufstätige und Menschen, die viel unterwegs sind, eignet sich eine Wohnraumlüftung. Eine Wohnraumlüftung bietet den Vorteil, der luftdichten Bauweise entgegenzuwirken. Je nach Bedarf lassen sich drei Arten von Lüftungsanlagen unterscheiden: Die zentrale Lüftungsanlage, die dezentrale Lüftungsanlage und die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.

Lüftungsanlagen sorgen für einen konstanten Luftwechsel und sind beispielsweise bei Neubauten, sanierten Altbauten oder in Passivhäusern im Einsatz. Bei der zentralen Lüftungsanlage (zentrale Wohnraumlüftung) versorgt ein Gerät alle Räume mit Frischluft. Oft werden die Lüftungskanäle bereits in der Bauphase integriert. Wichtig ist ein leistungsstarker Ventilator sowie ein Netz von Lüftungskanälen. Bei der dezentralen Lüftungsanlage sind einzelne, in den Räumen eingebaute Lüftungsgeräte für die Frischluftversorgung im Einsatz.

Wie bei der zentralen Anlage ist auch hier eine reine Abluftanlage sowie eine kombinierte Abluft- und Zuluftanlage zu unterteilen. Bei der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung entzieht die Anlage der Abluft Wärmeenergie und überträgt sie indirekt auf die frische hereinströmende Zuluft.