Aus Alt mach Neu: Alte Möbel neu gestalten

Egal ob neuer Anstrich, Muster, Verzierungen oder kreative Basteleien: Alte Möbelstücke lassen sich oft schnell in etwas Neues verwandeln und setzen damit gleich stilvolle Vintage-Akzente. Wenn bei alten Holzmöbeln die Farbe bzw. der Lack bereits abblättert und alt und verblichen aussieht, hilft es oft schon, dem Möbelstück einen neuen Anstrich zu geben. Zuallererst sollte der alte Lacke abgeschliffen werden, entweder per Hand oder mit einer speziellen Schleifmaschine. Im Anschluss sollte das Holz mit einer Holzgrundierung vorbereitet werden. Vor allem helle und frische Farben sind dieses Jahr angesagt: elegantes Grün, Aquamarin, gedecktes Pastell oder auch Naturtöne liegen im Trend. Für das Streichen wird am besten ein Flachpinsel oder eine Lackwalze verwendet, um Streifen zu vermeiden.

Auch Sitzmöbel können in neuen Farben und mit neuen Stoffen bezogen werden. Das kann man selbst mit Hilfe eines Tackers machen oder man bringt das Stück zu Experten.

Eine weitere Möglichkeit, um aus alten Möbeln etwas Neues zu kreieren, ist das Austauschen von Griffen und Knäufen. Mit diesem simplen Trick lassen sich ganz neue Effekte erzielen und Designs verfolgen: Goldknäufe zum Beispiel sorgen für das gewisse Etwas, aber auch Lederschlaufen oder andere Holz- oder Metallformen machen sich gut. Je nachdem, welchen Stil man erzielen möchte.

Besonders cool ist es auch, alte Möbelstücke für einen neuen Zweck heranzuziehen. Bekannt sind natürlich die alten Holzpaletten, die mit einer Menge Pölster beladen als Sofa dienen. Aber auch alte Koffer, Holzbretter, Reifen oder andere Gegenstände können zum Couchtisch umfunktioniert werden. Alte Seile können zum Stiegengeländer verflochten und alte Holzkisten zu einem Regal gestapelt werden. Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Zu guter Letzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Möbel bewusst noch älter aussehen zu lassen: Der sogenannte Shabby-Chic ist absolut angesagt und bezeichnet alte, schicke Möbelstücke, die mit einer feinen Farbschicht angestrichen wurden. Diese Farbschicht darf ruhig alt und abgesplittert wirken, denn genau darin liegt der Reiz des Stils. Diese Gebrauchsspuren lassen sich mit einem Schleifstein ganz einfach nachmachen. Ist man mit dem Ergebnis zufrieden, werden die Schleifspuren auf dem Holz mit Wachs versiegelt und fertig ist der Shabby-Chic.