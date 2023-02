Aus Alt wird neu

Bei der Sanierung eines alten Hauses können unvorhergesehene Probleme auftreten. Schon aus diesem Grund sollte man die Hilfe von Fachpersonal suchen. Wer ein altes Haus saniert, nutzt eine bestehende Bausubstanz. Das hat den Vorteil, dass die Produktionsenergie, welche in den Baustoffen steckt, eingespart wird. Die Althausmodernisierung ist gemeinsam mit der Dämmung ein Beitrag zum Klimaschutz.

Bestandsaufnahme: Was gehört renoviert?

Fassade: Wenn sich der Putz schon bei leichtem Druck löst, muss dieser erneuert werden. Risse im Mauerwerk deuten auf ein Absacken des Fundaments oder Teilen des Fundaments hin.

Ob diese Setzung noch andauert, kann man am besten feststellen, wenn man mit Gipsputzmarken arbeitet. Sollten diese reißen, besteht Handlungsbedarf und es sollte unbedingt fachlicher Rat eingeholt werden.

Dach: Die Ziegel unbedingt auf undichte Stellen prüfen. Sollten Mängel vorhanden sein, diese Arbeiten aus Sicherheitsgründen Profis überlassen.

Holzbauteile: In erster Linie wird Holz durch Feuchtigkeit und in weiterer Folge durch Pilzbefall gefährdet. Daher muss man Pfosten in Bodennähe, vor allem aber Holztrame und Dachbalken prüfen. Sollte das Holz mit Hausschwamm befallen sein, wird der angrenzende Putz abgeschlagen und die Mauerwerksfugen mit einer Lötlampe ausgebrannt.

Schädlingsbefall ist auch im trockenen Holz möglich, deshalb auf Nagetiergeräusche oder Bohrmehl achten. Hier gibt es auch die Möglichkeit, die Insekten mittels Heißluft und ganz ohne Chemie zu beseitigen.

Böden und Decken: Holzböden sollte man am besten optisch überprüfen, dabei lässt sich sofort feststellen, ob ein Boden stark verworfen ist. Um sicher zu gehen,dass Trame und Dippelbäume ausreichend tragfähig sind, muss man diese eventuell freilegen.

Meist sind Schäden im Bereich vorhanden, wo Holz auf Mauerteilen aufliegt. Diese müssen im Zweifelsfall getauscht oder verstärkt werden.

Stiegen: Bei Stiegen, sowohl Holz als auch Stein, werden im Laufe der Zeit Mängel festgestellt. Es kann das Geländer oder der Handlauf wackeln, die Stiegen können ausgetreten sein oder auch statische Probleme wie Absenkung, morsches Holz oder wackelnde Stufen können zu Tage treten. Hier muss die Sanierung von Fachpersonal übernommen werden.