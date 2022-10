Terrasse im Herbst genießen

In den vergangenen Jahren werden Jahr um Jahr weitere Temperaturrekorde gebrochen. Es ist unübsersehbar: Die Sommer werden auch in Mitteleuropa immer heißer und trockener. Kein Wunder, dass in Sachen Terrassenüberdachungen und Beschattungen große Nachfrage besteht. Denn bei strahlendem Sonnenschein im Garten bzw. auf der Terrasse zu sitzen und dabei auch Schatten genießen zu können, gehört für viele zu glücklichen Stunden an Sommerabenden.

Beim Unternehmen Alumax aus Horitschon gibt es alles, um bedarfsgerecht für Schatten zu sorgen: Flexible und modulare Dachsysteme als Terrassenüberdachung sowie Carports machen den Garten bzw. die Terrasse zu wettergeschützten Räumen. Zu den vielfältigen Angeboten von Alumax zählen neben Beschattungen und Carports auch Aluzäune, Tore, Balkone, Überdachungen, Lamellendächer und Garagentore.

Sommergarten auch nachträglich machbar

Auch nachträglich ist es möglich, durch Glassysteme und Beschattungen die Überdachung zum Sommergarten auszubauen, in dem man bei Sonne oder Regen und auch an kühleren Abenden gemütlich zusammensitzen kann. Egal ob Haus mit Garten, Reihenhaus oder Wohnung – dadurch wird zusätzlicher Lebensraum gewonnen.

Auch in den Herbst hinein, wenn die Abende kürzer und kühler werden und die Tage bisweilen trüber und windiger, kann die Terrasse genutzt werden. Insgesamt wird die Nutzung der Terrasse dadurch zeitlich extrem verlängert und man hat länger Freude am eigenen Garten bzw. an der eigenen Terrasse.

Garagentore aus dem Burgenland

Ein weiteres beliebtes Angebot des burgenländischen Unternehmens Alumax sind die Garagentore. Auch der Vertrieb, die Montage und die Planung wird für die Kunden von Alumax übernommen. Der österreichische Produzent Guttomat ist hierbei ein Hauptpartner von Alumax und steht für Handarbeit, Design und Qualität.