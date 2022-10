Energie sparen im Haushalt

Strom kann in allen Bereichen des Alltags gespart werden wie in der Küche, beim Waschen und Trocknen, bei der Beleuchtung sowie in der Freizeit und im Home-Office. Berücksichtigen sollte man vor allem, dass am meisten Strom gespart werden kann, wenn alte Elektrogeräte gegen neue, energieeffiziente Modelle ausgetauscht werden. Typische Stromfresser im Haushalt sind alte Haushaltsgeräte wie Waschmaschine, Kühlschrank, Gefriergerät oder alte Heizungspumpen. Zu beachten ist, dass die Stand-By-Funktion weiter Strom verbraucht, wenn auch wenig. Zudem kann jeder beim Neukauf auf den Stromverbrauch des Gerätes achten. Die Temperatur im Kühlschrank und im Gefrierfach sollte richtig eingestellt werden, die Türen sollten nicht zu lange offenbleiben und das Abtauen sollte regelmäßig durchgeführt werden. Die Spülmaschine und die Waschmaschine sollten möglichst voll sein, um Wasser und Energie zu sparen und das Eco-Programm wirkt zudem sparsamer. Die Programme dauern zwar etwas länger, sparen aber Wasser und Energie. Der Wasserkocher eignet sich zum Erhitzen von Wasser und geht viel schneller als am Herd. Backen mit Umluft spart Energie und auf das Vorheizen des Backrohrs sollte verzichtet werden. Statt einem Wäschetrockner sollte die Wäsche an der Luft getrocknet werden. Im Bad lohnt sich ein Sparduschkopf und ein Strahlregler beim Wasserhahn. Duschen ist viel sparsamer als ein Vollbad. Bei der Beleuchtung sollten Glüh- und Halogenlampen durch sparsame LEDs ersetzt werden, denn sie verbrauchen bis zu 90 Prozent weniger Strom. Bei TV, Receiver, Sprachassistenten und Spielekonsolen wäre am besten, eine schaltbare Steckerleiste zu verwenden, um alle Geräte auf einmal ausschalten zu können.

Foto: zVg