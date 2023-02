Fünf hilfreiche Tipps für einen effizienten Umzug

Mit ein paar einfachen Tipps kann man den Umzug einfacher und stressfreier gestalten. Zuallererst ist zu beachten: Rechtzeitig mit dem Umzug beginnen.

Aufwand nicht unterschätzen

„So viel kann das ja nicht sein“ oder „Das machen wir dann schon irgendwie“ sind Sätze, die wohl nur von jemandem stammen können, der noch nie umziehen musste – oder zumindest nicht für das Organisieren des Umzugs verantwortlich war.

Oft wird unterschätzt, welche Unmengen an Gegenständen, Dokumenten und sonstigen Dingen sich in den Tiefen von Kästen und Laden verbergen. Oft fallen einem beim Ausräumen Gegenstände mit ideellem Wert in die Hände, an die man zuvor jahrelang nicht mehr gedacht hat.

In alten Fotobüchern aus der Volksschulzeit zu schmökern und abzuwägen, ob man bestimmte Dinge nun noch aufheben oder doch gleich entsorgen will, kostet nicht selten mehr Zeit, als man glauben würde.

Umzugskartons bereithalten

Der zweite Tipp lautet: Ausreichend Umzugskartons besorgen. Dinge, die am alten Wohnort nicht mehr benötigt werden, sollten möglichst frühzeitig in Umzugskartons gepackt werden.

Es empfiehlt sich, die Kartons zu beschriften und beim Packen eine für sich selbst schlüssige Logik anzuwenden. Nicht immer müssen Umzugskartons neu gekauft werden, oft lohnt es sich, bei Freunden oder Verwandten zu fragen, ob diese noch Kartons von ihrer eigenen jüngsten Übersiedlung aufbewahrt haben. Allerdings sollte man darauf achten, dass die Umzugskartons noch in einem guten Zustand sind.

Helfer müssen koordiniert werden

Als drittes gilt es die Helfer intelligent zu koordinieren. Dass Freunde, Verwandte und Familie für den eigenen Umzug eingespannt werden, ist weit verbreitet. Bevor man an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit Helfer und Helferinnen zu sich bestellt, sollte gut überlegt werden, was zu tun ist und wer welche Aufgaben übernimmt.

Vans sind besser als Pkw

Der vierte Tipp heißt: Effizienten Transport sicherstellen. Mit privaten Pkw unzählige Male von A nach B zu fahren, kostet nicht nur viel Zeit, sondern belastet auch die Umwelt. Transporter haben den Vorteil, dass sowohl Einrichtung wie Möbelstücke als auch Kisten im Zuge einer Fahrt befördert werden können. Verschiedene Umzugsdienstleister bietens Vans in drei unterschiedlichen Größen zum Ausleihen an.

Die Verträge nicht vergessen

Der fünfte Tipp: Daten aktualisieren und Verträge anpassen. Ein Umzug ist meist auch mit viel Bürokratie verbunden. Verträge müssen gekündigt, umgemeldet oder neu abgeschlossen werden. Sobald der Lebensmittelpunkt an der neuen Wohnadresse liegt, muss diese gesetzlich als Hauptwohnsitz gemeldet werden. Zudem sind Firmen, von denen man Kundenkarten besitzt, und Institutionen wie Banken zu informieren, um künftig Briefe und Unterlagen an die richtige Anschrift zu bekommen. Wer alle Punkte beherzigt, dem sollte ein effizienter und weitestgehend stressfreier Umzug gelingen.