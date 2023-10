Mitbewohner in Grün

Beim Wohntrend „Urban Jungle“ geht es darum, sich mit Zimmerpflanzen die Natur in die eigenen vier Wände zu holen. Wer sich mit Zimmerpflanzen umgibt, tut viel für sein eigenes Wohlbefinden, denn Zimmerpflanzen bieten viele Vorteile:

Sie verbessern nachweislich das Raumklima, wirken als Schalldämmung und senken den Stresslevel. Außerdem wirken Zimmerpflanzen wie Luftbefeuchter. Im Schnitt geben Pflanzen über 90 Prozent des Gießwassers wieder an die Raumluft zurück. In Arbeitsräumen steigern sie die Konzentration und Leistungsfähigkeit, in Wohnräumen bieten sie Entspannung, Geborgenheit und ein angenehmes Wohlgefühl.

Die Auswahl geeigneter Zimmerpflanzen richtet sich nach dem eigenen persönlichen Geschmack, den Haustieren sowie dem Platz- und Lichtangebot. Es gibt viele Pflanzenarten, die mit wenig Pflege auskommen und auch ohne grünen Daumen gedeihen, wie beispielsweise die Efeutute, die Schusterpalme, der Baumfreund, der Ficus oder der Drachenbaum, um nur einige zu nennen.

Pflanzgefäße sind ein perfektes Dekorations- und Gestaltungselement. In Kombination mit besonderen Pflanzgefäßen laden Zimmerpflanzen zum kreativen Gestalten im eigenen Wohnraum ein. Naturmaterialien lassen die Zimmerpflanzen noch mehr Geltung kommen. Für den Innenraum sollten Pflanzgefäße jedoch keine Löcher im Boden oder mindestens auf großen Untersetzern stehen, damit man den Parkettboden oder den Teppich nicht mit Blumenwasser ruiniert.

Allerdings müssen Sie die Gefäße dann regelmäßig auf überschüssiges Gießwasser untersuchen, da die Pflanzenwurzeln sonst schnell faulen. Verschiedene Pflanzen können auch an einem Ort in Gruppen arrangiert werden. Dank der großen Artenvielfalt und der verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten wird für jeden der passende grüne Mitbewohner dabei sein, der die eigenen vier Wände bereichert.