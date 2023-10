Wohlige Wärme genießen

Geschäftsführer Christian Furtmayr von der furtmayr gmbh hat während seiner Tätigkeit im Burgenland das Produkt „WärmeParkett“ zusammen mit der Firma Weitzer Parkett aus Weiz entwickelt. „Eines der innovativsten Heizsysteme der Gegenwart – in der Region entwickelt und im Burgenland stark vertreten“, so Christian Furtmayr.

Weitzer Wärmeparkett (WWP) ist auf die Entwicklung und den Vertrieb einer Vollcarbon-Comfortheizung spezialisiert. Dabei handelt es sich um eine Elektrodirektheizung, die auf große Flächen, mit niedriger Temperatur, den Raum oder das ganze Haus erwärmt. Das Geschäftsmodell ist: Heizung und Parkett in einem.

Vorteile für das Wohlbefinden

Wärmebild. Der durchgehende Film aus Carbon führt zu einer gleichmäßigen Erwärmung. Foto: zVg

Diese innovative Lösung wird an einem Tag eingebaut. Die Gesamtaufbauhöhe von Heizung und Parkett beträgt nur 1,6 cm und ist somit besonders ideal für Renovierungen geeignet. Christian Furtmayr erzählt, dass hierbei niedrige Betriebskosten anfallen. „Die Strahlungswärme ist ähnlich einem Kachelofen, die niedrige Oberflächentemperatur des WärmeParkettes ist gesund für die Beine. Es gibt keine Luftumwälzungen, daher weniger Staubentwicklung und dadurch für Menschen mit Allergien besonders hilfreich.

Für den Wohlfühlfaktor ausschlaggebend ist die gleichmäßige Erwärmung des gesamten Raumes – es besteht zwischen Boden, Wand und Decke nur eine Temperaturdifferenz von circa 2 Grad – damit fühlt man sich mit Wärme umhüllt, ohne irgendeinen Luftzug oder Lärm“, so Furtmayr. Außerdem gibt es eine schnelle Reaktionszeit – bereits nach 20–30 Minuten ist der Raum erwärmt. Auch eine Raumweise Steuerung ist möglich, was besonders in der Nebenheizsaison geschätzt wird.

Carbon als Herzstück

Im Systemaufbau kommen mehrere Materialien mit ihren Funktionen zur Wirkung. „Das Bekannteste ist das angenehme Gehen auf Holz. Das Herzstück der Heizung ist ein durchgehender Film aus Carbon. Das führt zu einer gleichmäßigen Erwärmung der Oberfläche.“ Furtmayr betont, dass die Innovation im Systemaufbau besteht, welcher dafür sorgt, dass durch Reflexion und Dämmung zum Unterboden fast die ganze Wärme in den Raum geleitet wird. Dazu werden die Speicherfähigkeit und die außergewöhnlich hohe Strahlkraft des Echtholz-Parkettes genutzt.