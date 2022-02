Wellnessoase für zu Hause

Mit einem Home-Spa kann man sich ein Stück Luxus nach Hause holen, wo man die Seele baumeln lassen und neue Kraft tanken kann. Je nach finanziellen Möglichkeiten und individuellem Bedarf gibt es eine vielfältige Auswahl, um sich einen Wellness-Bereich zu Hause einzurichten.

Art, Standort und Platzkapazitäten

Wer sich einen Whirlpool, eine Sauna oder ein Dampfbad anschaffen möchte, investiert in die eigene Gesundheit und unterstützt den Körper beim Regenerationsvorgang. Bei der Planung des eigenen Wellness-Bereiches sollte man sich genügend Zeit nehmen. Zuallererst sollten das Budget, die Art der gewünschten Wellnessanwendung sowie der verfügbare Platz überlegt werden. Wer im Haus oder in der Wohnung selbst wenig Platz hat, kann auch den Dachboden oder den Keller zu einen Wellnesstempel umbauen.

Ein Klassiker für das Wellness-Feeling zu Hause sind Whirlpools, diese gibt es in verschiedenen Größen, Formen und Preisklassen, wobei das Angebot von der gängigen Eckwanne bis hin zur Luxusvariante für mehrere Personen reicht. Auch ein wohltuendes Bad in der Badewanne kann bereits der erste Schritt sein, einmal richtig durchzuatmen.

Wer es etwas heißer bevorzugt, dem ist eine Sauna zu empfehlen. Die häufigste Variante ist die finnische Sauna.

Vor allem an kalten Tagen ist Saunieren eine Wohltat für Körper, Geist und Seele, um die Abwehrkräfte zu steigern. Finnische Saunen sind in den verschiedensten Größen verfügbar, sodass sie auch in kleineren Home-Spas einen Platz finden. Wer sich mit weniger Platz zufriedengeben muss, kann sich eine mobile Sauna in den Garten bauen.

Auch ein Dampfbad oder eine Infrarotkabine sind willkommene Möglichkeiten, das eigene Home-Spa einzurichten. Zudem liegen spezielle Duschen im Trend, wie beispielsweise eine Dampfdusche oder ein Duschkopf in Kombination mit einer Regendusche oder mit vielfältigen Farbeffekten.

Des Weiteren kann man einen Ruhe-Raum schaffen für Yoga, Meditationen und Auszeiten.

Indirektes oder gedimmtes Licht kann eine angenehme Atmosphäre schaffen, wobei auf die richtige Farbtemperatur geachtet werden sollte. Je nach Geschmack gibt es viele Möglichkeiten farbiges Licht im Home-Spa zu integrieren. Eine weitere Idee ist ein Sternenhimmel aus kleinen LED-Spots zum Träumen.