Guter Schlaf im Fokus

Die Tischlerei Bieber wird in zweiter Generation von Alfred und Tanja Bieber in der Marktgemeinde Litzelsdorf geführt. Das Traditionsunternehmen bietet metallfreie Zirbenmassivholzbetten und metallfreie Massivholzbetten an. Zudem werden Schlafsysteme, Schlafberatungen und Schlafzimmereinrichtungen angeboten.

Aktionstage im Oktober

Das Wohn- und Schlafstudio Bieber bietet von 13. bis 21. Oktober in Litzelsdorf am Mühlenweg 5 täglich (außer sonntags) von 9 bis 18 Uhr die Aktionstage. Den Kunden werden Zirbenmassivholzbetten und Schlafsysteme sowie individuelle persönliche und ausführliche Beratung zum Thema Zirbe und Thema Schlaf/Schlafergonomie geboten. „Heuer wird es auch eine spezielle Aktion auf ein neues Zirbenmassivholzbettmodell geben. Davon sind einige Stück noch vor Weihnachten verfügbar. Zirbenmassivholzbetten und Schlafsysteme sind auch separat erhältlich – das heißt, man kann das Schlafsystem in sein eigenes Bett legen oder auch nur ein Zirbenbett erwerben und den eigenen Lattenrost und die Matratze weiterverwenden“, so Familie Bieber.

Tischlerei Bieber. David Binder, Samantha Bieber sowie Alfred und Tanja Bieber bieten metallfreie Zirbenholzbetten und Schlafberatungen. Foto: zVg

Alfred und Tanja Bieber berichten, dass ihre Kunden die individuelle und persönliche Beratung vor Ort schätzen, sowie die verlängerten Öffnungszeiten und die Ausstellungstücke, welche prompt verfügbar sind. „Wir wollen unseren Kunden natürliche Materialien, Massivholz ohne Metall und Schlafsysteme so naturnah wie möglich, ein angenehmeres Schlafklima und einen besseren und erholsameren Schlaf bieten.“ Familie Bieber betont, dass die Arbeit mit dem Rohstoff Holz abwechslungsreich sei sowie gut duftend aufgrund der ätherischen Öle und Harze der Zirbe. „Das Schönste an unserer Arbeit ist, Kundenwünsche und Anliegen bestmöglich umzusetzen und zu erfüllen und bei der Auslieferung glückliche und zufriedene Kunden zu sehen. „Wir wollen weiterhin Interessenten das Thema Natürlicher Schlaf und Natürliche Schlafumgebung näherbringen und sie damit begeistern, sei es mit Zirbenmassivholzbetten oder mit dem Relax 2000 Schlafsystem“, so Alfred und Tanja Bieber.