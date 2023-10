Burgenländer wohnen öfter im Eigentum

Laut der aktuellen Wohnbaustudie von IMAS International heißt es, dass die Burgenländerinnen und Burgenländer durchschnittlich größer und öfter im Eigentum wohnen. Meist lebt man im Burgenland im eigenen Haus mit Außenbereich auf großer Wohnfläche. Die Studie zeigt, dass 81 % der Burgenländerinnen und Burgenländer mit der aktuellen Wohnsituation zufrieden sind.

Das Burgenland ist bei der Wohnqualität meist führend, denn mehr als dreiviertel der Burgenländerinnen und Burgenländer (77 %) wohnen im Eigentum, während es österreichweit ungefähr die Hälfte (53 %) ist. Überwiegend lebt man im Burgenland auf viel Wohnfläche, denn österreichweit lebt man durchschnittlich auf 113 Quadratmeter, im Burgenland sind dies 143 Quadratmeter.

Die burgenländische Bevölkerung ist mit ihrer derzeitigen Wohnsituation zufrieden, denn die Hälfte aller Burgenländerinnen und Burgenländer leben bereits mehr als 10 Jahre in ihrem derzeitigen Haus, bzw. der derzeitigen Wohnung. 49 % bevorzugen ein Leben am Land.

Aktuell wird burgenlandweit überwiegend mit Gas (36 %) sowie Pellets/Holz (27 %) geheizt. Rund 28 Prozent der Befragten gaben an, dass sie in den kommenden Jahren einen Heizungswechsel planen, während 29 % eine thermische Sanierung in Betracht ziehen.

Quelle: Wohnstudie 2023 im Auftrag von Erste Bank und Sparkassen sowie s REAL