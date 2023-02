Kürzerer Weg für Transportbeton

Mit Februar 2023 wurden die Transportwege für Qualitätsbeton der Wopfinger Transportbeton Ges.m.b.H. in der Ost-Steiermark und im Südburgenland wesentlich kürzer, denn seit 1. Februar 2023 pachtet und betreibt das niederösterreichische Unternehmen, welches in der Region bereits Transportbetonwerke in Großwilfersdorf, Markt Allhau sowie Rechnitz und Pischelsdorf betreibt, das Transportbetonwerk der Firma Schwarz Baugesellschaft m.b.H. in Burgauberg.

Diese Erweiterung betrifft ausschließlich die Transportbetonaktivitäten, nicht den Bereich Baustoffe und Betonprodukte sowie Planung der Firma Schwarz Baugesellschaft m.b.H. am gleichen Standort. Mit diesem Schritt will sich die Firma Schwarz Baugesellschaft m.b.H. verstärkt auf ihr Kerngeschäft als Baufirma und Baustoffhändler konzentrieren.

„Wir freuen uns, in der Wopfinger Transportbeton einen Partner gefunden zu haben, der uns selbst und unsere Kunden aus dem Transportbeton-Segment mit der gewohnten Qualität und Zuverlässigkeit betreuen wird und sind sehr glücklich, dass wir alle Arbeitsplätze sichern konnten und für die Weiterführung der Aktivitäten ein eigentümergeführtes Unternehmen gefunden haben, dem Werte wie Zuverlässigkeit, Qualität und Partnerschaftlichkeit genauso wichtig sind wie uns“, zeigt sich Baumeister Martin Schwarz, Geschäftsführer der Firma Schwarz Baugesellschaft m.b.H., über diese Lösung zufrieden.

Zusätzlicher Standort für mehr Effizienz

In Burgauberg. Transportbetonwerk der Firma Schwarz Baugesellschaft m.b.H. Foto: Firma Schwarz Baugesellschaft m.b.H.

„Durch diesen zusätzlichen Standort ist es der Wopfinger Transportbeton möglich, Kunden in der Region noch besser zu beliefern und wir erwarten uns gleichzeitig auch positive Effekte für unsere weiteren Aktivitäten in der Region“, freut sich Wolfgang Moser, Geschäftsführer der Wopfinger Transportbeton Ges.m.b.H. über die nun flächendeckende Belieferung in der Ost-Steiermark.

Mit 22 eigenen Betonwerken und über 350 Mitarbeitern zählt die Wopfinger Transportbeton Ges.m.b.H. zu den größten Anbietern von Transportbeton in Ostösterreich. Dank eines Fuhrparks von 150 eigenen und ebenso vielen Frächter-Fahrzeugen ist das Unternehmen Garant für pünktliche Lieferungen und flexible Abwicklung von Aufträgen jeglicher Größenordnung.

Ein eigenes Labor sowie regelmäßige Fremdüberprüfung stellen sicher, dass sämtliche Ö-Normen in höchster Qualität eingehalten werden. Die Wopfinger Transportbeton Ges.m.b.H. ist Teil der Schmid Industrieholding und Qualitäts-Anbieter sowohl von Transportbeton, Ökobeton, Kies als auch Baurestmassen-Recycling und BetonBLOXX.