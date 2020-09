Überwachungskamera auf Nachbargrund: „Der Nachbar installiert zur Überwachung der Zufahrtsstraße eine Kamera. Diese ist so angebracht, dass sie auch in den Garten des eigenen Grundstücks „hineinschaut“. Über Beschwerde gibt der Nachbar an, dass dieser Teil des Sichtbereiches ohnehin in der Software ausgeblendet bzw. verpixelt sei. Muss man das hinnehmen? Der Oberste Gerichtshof sagt dazu „Nein“. Klar ist, dass es nicht erlaubt ist, das Nachbargrundstück mit einer Überwachungsanlage zu beobachten.

Die Privatsphäre ist aber auch dann verletzt, wenn Kameras so angebracht sind, dass sie auch den Nachbargrund erfassen können, selbst wenn dies etwa durch Verpixelung technisch ausgeschaltet wurde. Schon der Eindruck des Überwachtwerdens, ohne dass sich der Betroffene Gewissheit verschaffen kann, wie das System tatsächlich eingestellt ist, stellt eine Verletzung der Privatsphäre dar. Dies gilt auch für Kamera-Attrappen. Hingenommen muss eine Überwachung nur werden, wenn das gelindeste Mittel gewählt wurde, also eine andere Möglichkeit der Positionierung für den Nachbarn nicht besteht“. Dr. Thomas Schreiner, Präsident der Rechtsanwaltskammer Burgenland