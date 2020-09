Dr. Thomas Schreiner, Präsident der Rechtsanwaltskammer Burgenland über den Konkurs der „Commerzialbank-Genossenschaft“:

Über das Vermögen der „Commerzialbank-Genossenschaft“ mit amtlichen Namen Personalkredit- und Kommerzialkreditvermittlungs- und Anteilsverwaltungsgenossenschaft Schattendorf-Zemendorf-Stöttera-Krensdorf-Hirm-Loipersbach, registriert zu FN 124093s, wurde nun das Konkursverfahren eröffnet. Dieses wird geführt beim Landesgericht Eisenstadt zu Zahl 26 S 59/20h. Forderungen sind bis 16. November bei Gericht anzumelden.

Unmittelbar Geschädigte: Geschädigt sind alle Lieferanten, deren Rechnungen offen geblieben sind, Dienstleister, Berater, etc. Geschädigt können auch Kreditgeber der Genossenschaft sein. Forderungen sind rechtzeitig zu GZ 26 S 59/20h des Landesgerichtes Eisenstadt bis 16. November anzumelden.

Genossenschafter: Viele Kreditnehmer werden Genossenschafter sein. Diese haben einen oder mehrere Genossenschaftsanteile übernommen. Gemäß dem Genossenschaftsvertrag haften die Genossenschafter mit dem Doppelten ihres Anteils. Sie müssen also mindestens noch einmal so viel einzahlen, wie sie als Genossenschafter Anteile übernommen haben. Diese Haftung muss der Masseverwalter geltend machen, an ihn wären die Zahlungen zu leisten.

Haftungen: Auch bei der Kontrolle der Genossenschaft zeigt sich grobes Versagen der Kontrollinstanzen. Inwieweit können diese für diese Versagen zur Haftung herangezogen werden?

Genossenschaftsprüfer – TPA: Der Prüfer der Genossenschaft ist derselbe wie für die Commerzialbank AG. Er hatte einen Konzernbericht zu erstellen, also das Konstrukt in seiner Gesamtheit zu sehen und zu prüfen. Er wird grundsätzlich für den Schaden haften. Allerdings haften Wirtschaftsprüfer nur betraglich beschränkt, wenn kein Vorsatz oder zumindest „bedingter Vorsatz“ vorliegt. Davon spricht man, wenn in Kenntnis, dass etwas faul ist, bewusst weggeschaut wird.

Genossenschaftsorgane: Haftung der Genossenschaftsorgane kommt ebenfalls in Frage. Allerdings wird dann, wenn sie keine eigene spezielle Kenntnis der Interna haben, davon auszugehen sein, dass sie sich auf einen positiven Prüfbericht verlassen können.

Land Burgenland: Oberste Kontrollbehörde im Genossenschaftsbereich ist die Landesregierung. Ihr kommt also hinsichtlich der Genossenschaft etwa die gleiche Rolle zu wie der Finanzmarktaufsicht bei der Bank. Naturgemäß ist es für ein kleines Land mit einer dementsprechend ausgestatteten Infrastruktur nicht leicht möglich, eine Genossenschaft wirtschaftlich zu prüfen. Unmöglich ist es aber nicht, einer gesetzlichen Aufgabe kann man sich auch nicht entziehen. Dem Grunde nach wird die Haftung des Landes gegeben sein.

Rechtsberatung: Einige burgenländische Rechtsanwälte haben sich bereit erklärt, eine kostenlose Erstberatung für Geschädigte und Betroffene durchzuführen.