„Die enormen ‚Koste es, was es wolle‘-Ausgaben des Staates für Kurzarbeit, Ersatzleistungen, Förderung, etc. in Zusammenhang mit Corona werden bald zu bezahlen sein. Eine der realistischen neuen Steuerbelastungen wäre die Wiedereinführung von Erbschafts- und Schenkungssteuer in empfindlichem Ausmaß.

Lassen Sie sich von Ihrem Rechtsanwalt beraten, wie Sie Grund und Boden an Kinder übergeben können und sich trotzdem Nutzen und Einflussmöglichkeit zurückbehalten. Auch steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten kann ein guter Vertragsverfasser wahrnehmen“.

zVg

Dr. Thomas Schreiner,

Präsident der Burgenländischen Rechtsanwaltskammer, Rechtsanwalt in Eisenstadt.