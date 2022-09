Rezepttipp von Alfons Haider: Asiatisches Hühnchen-Curry

Der Reis ist Teil des Hühnchen-Currys, das Alfons Haider in seiner Wiener Wohnung in der Pfanne zubereitet. „Die Hühnchenfilets sollten unbedingt im Ganzen gebraten werden. Das Fleisch muss richtig in der Butter schwimmen“, erklärt er, nachdem er die Butter in der heißen Pfanne zerlassen hat. Glänzende Blasen blubbern rund um die saftigen Hühnerfilets und lassen sie langsam gold-braun werden. Erst später werden sie in kleinere Stücke geschnitten. Das Fleisch kauft Alfons Haider stets beim Fleischer seines Vertrauens. „Ich achte immer darauf, dass ich weiß, wo es herkommt. Ich bin da schon ein ‚Österreich-Einkäufer‘“, erklärt Haider und fügt dann hinzu: „Bei asiatischen Gerichten geht das halt nicht immer.“ Grundsätzlich achtet der 64-Jährige auf eine gesunde Ernährung und hat gelernt, bewusst zu essen und zu kochen, um seiner Gesundheit etwas Gutes zu tun. Auch zum Hühnchen kommt eine Schüssel Gemüse hinzu: Karotten, Mais und Kichererbsen sind es bei Alfons Haider. „Man kann hier aber Gemüse nach Wunsch verwenden, alles, was einem selbst schmeckt.“

Kochen hat Alfons Haider vor allem von seiner Mutter gelernt, aber auch seine Oma brachte ihm in der Küche einiges bei. So zum Beispiel, dass man den Reis – dick eingewickelt in die Bettdecke – noch eine halbe Stunde nachziehen lässt. So bleibt er warm und gart langsam weiter – oder wie Alfons Haider augenzwinkernd bemerkt: „Da sieht man: Fast jede zweite wichtige Geschichte beginnt und endet im Bett.“ Aber auch andere „Küchengeheimnisse“ wurden in der Familie Haider weitergegeben. So wie Mamas Rezept für Brathendl mit Apfelfülle und Zimtnelken. Oder für Erdäpfel-Gerichte: „Für Erdäpfelgulasch oder gestampfte Erdäpfel lass’ ich alles stehen und liegen“, erklärt Alfons Haider schmunzelnd. „Das waren immer schon Haider-Gerichte.“ Jetzt kocht der Schauspieler selbst jede Woche dreimal. Er führt auch den Haushalt für sich und seine Mutter, die aus gesundheitlichen Gründen dazu nicht in der Lage ist.

Kochen als Kunstwerk

Haider kocht nicht nur regelmäßig, sondern auch sehr gerne. „Kochen ist wie an einem Kunstwerk arbeiten, wie eine Probe für ein Stück. Man kann dabei Verschiedenes ausprobieren, man kann experimentieren. Nur Gott sei Dank dauert das Kochen nicht so lange“, fügt der Entertainer lachend hinzu. Auch das Hühnchen und das Gemüse in der Pfanne sind bald durch, sodass nur noch Kokosmilch – die Light-Variante – sowie Curry-Paste und Peanut Sauce fehlen. Die Frage nach dem Wein ist für Alfons Haider schnell beantwortet: „Roséwein trinke ich sehr gerne. Ich trinke auch gerne weiß, Rotwein eigentlich überhaupt nicht.“

Kokosmilch, Curry-Paste und Peanut Sauce in der Pfanne untergemischt ist das asiatische Hühnchen-Curry-Gericht fast fertig. Es fehlt nur noch: der Reis. Der ist mittlerweile fertig gegart und wird mit dem Hühnchen-Curry auf dem Teller angerichtet. Dabei verrät Alfons Haider gleich, dass er bisweilen auch Gastronomie-Erfahrung sammelt: „Ich habe einige befreundete Gastwirte und da kommt es auch schon einmal vor, dass ich bei ihnen im Service mithelfe.“ Dass Alfons Haider nicht nur servieren, sondern auch kochen kann, beweist eine Kostprobe seines Hühnchen-Currys, die geschmacklich voll überzeugt – Mamma Mia!