Die einfache Zubereitung ist ein großer Vorteil des italienischen Desserts, denn man erspart sich den Backofen. Das Tiramisu besteht eigentlich nur aus acht Zutaten: Mascarpone, Zucker, Vanillezucker, Milch, Kakao, Mandellikör, Kaffee und Biskotten. Ganz ohne Eier! Das Dessert ist in 15 Minuten fertig und wird am besten über Nacht kalt gestellt.

Ein klassisches Tiramisu

für die Creme:

500 g Mascarpone

100 ml Milch

50 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

2 Esslöffel Amaretto (Mandellikör)

zum Tunken:

1 Tasse schwarzen Kaffee

200 g Biskotten

zum Bestreuen:

1-2 Esslöffel Backkakao

Für die Creme Mascarpone mit Milch, Zucker, Vanillezucker und Mandellikör mit einem Handmixer glatt verrühren. Die Hälfte der Biskotten in den kalten Kaffee tunken und dicht aneinander in eine eckige Auflaufform ( ca. 18 x 30 cm) geben. Die Hälfte der Creme darauf verteilen und glatt streichen. Die übrigen Biskotten tunken, auf der Creme verteilen und die restliche Creme glatt streichen. Zum Schluss das Tiramisu mit Backkakao bestreuen. Nun zugedeckt in den Kühlschrank stellen und am besten über Nacht durchziehen lassen.

Viel Spaß beim Nachbacken!

Alles Liebe, Claudia