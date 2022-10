Forellenfilet mit Mangold und Erdäpfeln

Für 4 Portionen:

600 g Forellenfilet frisch

Essig zum Beträufeln

2 EL Rapsöl

Salz, Pfeffer

600 g Mangold roh

2 EL Rapsöl

1 Stk. Zwiebel

1 Zehe Knoblauch

1 EL Weizenmehl

1 kg festkochende Erdäpfel

40 g Butter

1 EL Petersilie gehackt

Zubereitung:

Forellenfilets säuern (mit Essig beträufeln), mit Salz und Pfeffer würzen und in wenig Rapsöl anbraten. Die Mangoldblätter waschen, in Streifen schneiden und in Wasser blanchieren, abseihen. Klein geschnittene Zwiebel in einem Topf mit Rapsöl anrösten, mit Mehl stauben und wenig Wasser aufgießen. Mit dem Schneebesen rühren, so dass keine Klumpen entstehen. Einbrenn mit dem blanchierten Mangold aufkochen und mit Salz, Pfeffer und Knoblauch würzen.

Für die Petersilerdäpfel die Erdäpfel in der Schale kochen, abkühlen lassen, schälen, vierteln und in einem Topf mit zerlassener Butter, gehackter Petersilie und Salz erhitzen.

Filets mit Mangold und Petersilerdäpfeln anrichten und servieren!