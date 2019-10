In Rubin geschmorte Rindswange mit Erdäpfel-Püree, Wurzel-Julienne und Röstzwiebeln – bei diesen und anderen Spezialitäten läuft nicht nur Stammgästen und Ausflüglern das Wasser im Munde zusammen. In der Gebietsvinothek des Gasthofes mit dem jungen Namen an der Landstraße 36 in Göttlesbrunn warten über 100 Weine zu Ab-Hof-Preisen. Und im freundlichen Gastgarten lässt man es sich bei Schönwetter schmecken – vielleicht ja ein Überraschungsmenü.

www.derjungwirt.at