Man setzt auf familiären Zusammenhalt und das spürt man als Gast sofort. Während sich Johann und Sylvia Puchegger um das Service kümmern, kocht ihr Sohn Christoph in der Küche groß auf.

Klar, dass der Junior-Chef am liebsten regionale Produkte für seine bodenständigen, doch raffinierten Speisen verwendet. Gemeinsam verfolgt die Familie ein Ziel: Mehr zu bieten als das Alltägliche. Sowohl in der Küche als auch in der Wirtsstube.

www.puchegger.at