Ob Winzer-Woche oder Grill-Schule – Bettina und Adi Bittermann laden am Abt Bruno Heinrich Platz in Göttlesbrunn nicht nur zu vorzüglicher Küche in ihr Genuss-Wirtshaus mit Vinothek ein, sondern veranstalten das ganze Jahr über kulinarische Spezial-Events.

Die erstklassigen Weine können auch zu Ab-Hof-Preisen mit nach Hause genommen werden. Ein besonderer Tipp für Feinschmecker sind übrigens die Spezialitäten aus traditioneller Innereien-Küche.

www.bittermann-vinarium.at