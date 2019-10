1896 errichtet steht das Wirtshaus in Winzendorf an der Schneebergbahn seit jeher für regionsbezogene Küche mit Liebe zum Detail. Der Genießer-Treffpunkt wird mittlerweile in der fünften Generation geführt. Man setzt auf familiären Zusammenhalt und das spürt man als Gast gleich beim Einkehren in der gemütlichen und großzügigen Gaststube.

Während sich die Inhaber Johann und Sylvia Puchegger um das Service der Gäste kümmern, kocht ihr Sohn Christoph in der Gourmetküche groß auf. Klar, dass der Junior-Chef am liebsten regionale Produkte für seine bodenständigen, doch raffinierten Speisen verwendet. Gemeinsam verfolgt die Familie ein Ziel: mehr zu bieten als das Alltägliche. Sowohl in der Küche als auch in der Wirtsstube.

www.puchegger.at