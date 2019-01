Zutaten

Für den Ziegenkäse:

4 Stück Ziegenfrischkäse

2 mittelgroße Zucchini

3 große Erdäpfel

2 Eier

etwas Stärke zum Panieren

Salz, Pfeffer, geriebene Muskatnuss

Für das Carpaccio:

vorgekochte mittelgroße Rote Rübe

kleiner Kürbis (Muskat oder Butternuss)

weißer und roter Balsamico Essig,

kalt gepresstes Olivenöl

Thymian (frisch oder getrocknet)

Salz und frischer Pfeffer aus der Mühle

Für den Linsensalat:

100 Gramm Beluga Linsen (schwarz)

100 Gramm kleine Linsen (grün, grau)

3 EL kalt gepresstes Olivenöl

weißer Balsamico Essig

kleine Knoblauchzehe

Salz, frisch gemahlener Pfeffer

Zubereitung

Den Ziegenkäse salzen und pfeffern. Um das Panieren zu erleichtern, den Käse kurz ins Tiefkühlfach legen.

Die gekochten Erdäpfel und die gewaschenen Zucchini nicht zu fein reiben. Überschüssige Flüssigkeit ableeren und mit Eiern, Salz, Pfeffer und etwas Maisstärke einen nicht zu weichen Teig zubereiten.

Den angefrorenen Ziegenkäse mit der Masse einhüllen und in heißem Olivenöl braten.

In der Zwischenzeit die in dünne Scheiben geschnittenen Roten Rüben in einem heißen Sud aus etwas Wasser, Olivenöl, rotem Balsamico, Zucker und Salz ziehen lassen, bis sie bissfest sind.

Auch den Kürbis in dünne Scheiben schneiden und in einem Sud aus etwas Wasser, Olivenöl, Salz, weißem Balsamico und Thymian fertig garen.

Die schon eingeweichten Linsen (ca. 1 Stunde) getrennt in leicht gesalzenem Wasser kochen, da sie verschiedene Garpunkte haben. Danach abseihen und mit Salz, Pfeffer, Olivenöl, Balsamico Essig und Knoblauch marinieren.

Zum Schluss die Rüben mit den Kürbisscheiben auf einem schönen Teller überlappend auflegen (durch den Garvorgang im Sud sind sie ja schon mariniert).

Den Ziegenkäse mit Linsensalat und Carpaccio anrichten.