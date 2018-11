Zutaten:

Geröstete Leber

• ca. 600 g frische Schweinsleber (ohne Haut und Nervenstränge)

• 100 g Zwiebeln

• Öl

• Salz und Pfeffer schwarz aus der Mühle

• ¼ l brauner Fond

• Mehl zum Stauben

• 6 Stück ausgelöste Walnüsse

• 1 nicht zu reife Birne

Nockerl

• 500 g Mehl glatt

• 3 Eier

• 3 Dotter

• ¼ l Milch

• Salz und Butter zum Schwenken

Zubereitung:

Verarbeiten Sie die Zutaten für die Nockerln mit einem Kochlöffel zu einem glatten Teig. Anschließend lassen Sie diesen etwas rasten (ca. 30 Minuten).

Bringen Sie reichlich Salzwasser zum Kochen.

Mit einem Nockerlsieb den Teig in das Wasser einkochen. Rühren Sie immer wieder um, damit die Nockerln nicht verklumpen.

Das Wasser aufkochen lassen. Danach die Nockerln abseihen und kalt abschwemmen.

Vor dem Anrichten schmelzen Sie Butter in einer Pfanne und schwenken Sie die Nockerln darin. Zum Schluss die Nockerln mit Salz abschmecken. Die Birne halbieren, entkernen und in kleine Würfeln schneiden.

Die Leber in nicht zu dicke Scheiben schneiden und kräftig mit Pfeffer würzen.

Anschließend schneiden Sie die Zwiebeln in feine Würfeln.

Erhitzen Sie das Öl in einer Pfanne und rösten Sie die Zwiebeln darin leicht an. Die gerösteten Zwiebeln mit ein wenig Mehl stauben, mit dem Fond aufgießen und einige Minuten durchkochen lassen.

Erhitzen Sie nochmals Öl in einer Pfanne und rösten Sie die Leber darin braun an. Die Leber anschließend in die Zwiebelsauce geben und ziehen lassen.

Die geschnittene Birne und die Nüsse hinzufügen und kurz durchschwenken.

Mit den Butternockerln auf einem Teller anrichten und rasch servieren.

www.retzbacherhof.at