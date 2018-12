Gut 200 Gäste haben Platz im idyllischen Goldenen Bründl in der Waldstraße in Oberrohrbach – in den eleganten Sälen und im schönen Garten, der unter die Top 5 der Gastgärten gewählt wurde.

Die Gourmet-Küche – vom Kalbsrahm-Beuschel bis zum Fünf-Gänge-Menü mit Wein-Begleitung – wurde mehrfach ausgezeichnet. Auch eine kleine, feine vegane Auswahl findet sich auf der Karte. Catering und Zimmer runden das Angebot ab.

www.goldenes bruendl.at