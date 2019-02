Seit 1994 steht das Wirtshaus Bachlerhof in Kematen an der Ybbs für Beständigkeit. Mittlerweile hat die nächste Generation das Zepter in die Hand genommen, obwohl die Eltern den Charakter des Hauses und der Landwirtschaft aufrechterhalten.

Der von Maria Bachler und Stefan Hofer geführte Landgasthof bietet mit einer eigenen, tierfreundlichen Schweinezucht sowie bewirtschafteten Erdbeerfeldern eine feine Kombination an Eigenprodukten. Ein authentisches Wirtshaus, das den Pfad der Bodenständigkeit nicht verlassen hat und noch lange nicht verlassen wird. Trotzdem ist der Blick nach vorne gerichtet, neugierig auf neue Trends.

