Die Gastwirtschaft Floh lebt kulinarische Freude und pflegt einen bewussten und nachhaltigen Umgang mit den Produkten, die hier zu ihren Speisen verarbeit werden. Vom einfachen Tagesgericht bis hin zum großen Floh-Menü – in der Gastwirtschaft in der Tullnerstraße 1 in Langenlebarn gibt es eine große Auswahl an einzigartigen kulinarischen Gerichten.

Das riesige Angebot an Fruchtsäften wird nur von der besten und originellsten Weinkarte Österreichs überboten. Äußerst bekannt ist auch das Küchenleitbild: „Radius 66“ – Gekocht wird mit Produkten aus einem Umkreis von 66 km rund um die Gastwirtschaft, wo immer es möglich ist.

www.derfloh.at