Liebe Weinfreunde,

im Rahmen des Rotweinfestivals Mittelburgenland laden wir Sie sehr herzlich zu unseren Tagen der offenen Kellertür am 12. und 13. Juli 2019 ein. Schauen Sie bei uns im Weingut in Raiding von 11:00 bis 18:00 Uhr vorbei und lassen Sie sich unsere Rot- und Weißweine, sowie unseren Lisztzante schmecken. Wir freuen uns nicht nur auf Ihren Besuch bei uns im Weingut, sondern auch bei unserem Weinstand am Hauptplatz in Deutschkreutz! Der Weinstand in Deutschkreutz ist von 11. bis 14. Juli 2019 abends geöffnet.

Herzliche Grüße

Familie Schumitsch – Stocker

Lisztstraße 4, 7321 Raiding

Tel: 02619/7482, Fax: -4

www.lisztweine.at