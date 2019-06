Als Highlight des Sommers hat sich in den letzten Jahren das Rotweinfestival Mittelburgenland etabliert. Wir freuen uns jedes Jahr Weinbegeisterte Menschen aus Nah und Fern in unserem Weingut zu Begrüßen. Auch dieses Jahr bieten wir die Möglichkeit die aktuellen Jahrgänge unserer Weine zu verkosten. Begleiten Sie uns in den Keller und sehen Sie wo der Wein lagert.

Weingut Gesellmann

Weingut Gesellmann

Ein besonderes Highlight stellt jedes Jahr die Verkostung unserer Raritäten Opus Eximium, Bela Rex, hochberc und „G“ aus der Großflasche dar. In diesem Jahr feiern wir das 30jährige Jubiläum unseres Flagschiff Weines Opus Eximium. Ein Cuvée aus den autochthonen Rebsorten Blaufränkisch, St. Laurent und Zweigelt das die Grundpfeiler unseres Schaffens bestätigt: Regionalität leben, Tradition erhalten und Fortschritt zulassen.