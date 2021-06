„Es freut uns alle sehr, dass wir nach einem Jahr Pause wieder zurück sind!

zVg

Das Rotweinfestival Mittelburgenland ist ein wichtiger Impulsgeber für die gesamte Region.

zVg

Aufgrund der sich entspannenden Situation ist es heuer wieder möglich, Gäste auf den Weingütern des Blaufränkischlandes zu empfangen.

Leider können wir die beliebten Abendveranstaltungen in diesem Jahr noch nicht durchführen, aber wir freuen uns, zahlreiche Weinliebhaber am 9. und 10. Juli bei den Tagen der offenen Kellertür in den Betrieben begrüßen zu dürfen.“