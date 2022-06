Faszinierende Weine

Die Gesellmanns bewirtschaften „mitten im Burgenland“ in den besten Lagen rund um Deutschkreutz 50 Hektar Weingärten. Der Betrieb ist biologisch-organisch zertifiziert.

Mit neuem, von der Fläche verdreifachtem Verkostungsraum im Erdgeschoss und ebenfalls neu gestaltetem, klimatisiertem Fasslager geht der Familienbetrieb bestens gerüstet in die Zukunft.

Mit größter Behutsamkeit und im Einklang mit der Natur werden in den Weingärten die elementaren Voraussetzungen geschaffen, um im Herbst Trauben in bester Kondition in den Keller bringen zu können.

Weinliebhaber können sich von der Qualität der feinen Tropfen im Rahmen des Rotweinfestivals Mittelburgenland vom 7 bis 10. Juli überzeugen.

Weingut Gesellmann

Langegasse 65

7301 Deutschkreutz

02613/803600

www.gesellmann.at