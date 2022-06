Geöffnete Kellertüren

Unser Familienbetrieb liegt in Deutschkreutz im idyllischen Mittelburgenland, wo wir an die 5 Hektar Weingärten bewirtschaften.

In den Jahren 2014 bis 2016

haben wir auf Bio-Betrieb umgestellt, und seit der Ernte 2017 sind wir offiziell als Bio-Betrieb zertifiziert.

Zweimal im Jahr haben wir unseren Heurigen geöffnet, das nächste Mal wieder vom vom 06.08.2022 bis 20.08.2022.

Im Vorjahr konnten wir unser 50jähriges Jubiläum feiern.

Weinbau Familie Weber

Girmerstraße 49

7301 Deutschkreutz

0664/7974737 od. 02613/80773

weinbau-fam-weber.at

www.weinbau-weber.at