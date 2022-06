Klassiker und Neuerscheinungen

Beim Rotweinfestival in Deutschkreutz werden im Top-Weingut Christian Kirnbauer die neuen Jahrgänge des beliebten Sortiments erstmals den Besuchern vorgestellt.

Foto: Kirnbauer

Neben den altbewährten Klassikern gibt es aber auch viel Neues zu entdecken.

Zwei Lagenweine wurden gekeltert und werden erstmals offiziell präsentiert. Ein Grüner Veltliner Reserve von der Ried Schütten, sowie ein Rosé Reserve von der bekannten Ried Siglos sind brandneu im Sortiment.

Es gibt also viel Neues zu erschmecken im Weingut Christian Kirnbauer in Deutschkreutz. Natürlich im Zuge der Tage der offenen Kellertür, während des Rotweinfestival Mittelburgenland, das vom 7. bis 10. Juli in der idyllischen burgenländischen Gemeinde stattfindet.

Weingut Christian Kirnbauer

Sonnenweg

7301 Deutschkreutz

Tel: +43 (0)650/4415329

info@weingut-kirnbauer.at

weingut-kirnbauer.at